- 자본
- 축소
트레이드:
45
이익 거래:
23 (51.11%)
손실 거래:
22 (48.89%)
최고의 거래:
2.95 USD
최악의 거래:
-0.48 USD
총 수익:
12.92 USD (12 859 pips)
총 손실:
-3.78 USD (3 762 pips)
연속 최대 이익:
11 (8.02 USD)
연속 최대 이익:
8.02 USD (11)
샤프 비율:
0.30
거래 활동:
99.54%
최대 입금량:
80.48%
최근 거래:
35 분 전
주별 거래 수:
54
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
4.76
롱(주식매수):
10 (22.22%)
숏(주식차입매도):
35 (77.78%)
수익 요인:
3.42
기대수익:
0.20 USD
평균 이익:
0.56 USD
평균 손실:
-0.17 USD
연속 최대 손실:
7 (-1.56 USD)
연속 최대 손실:
-1.56 USD (7)
월별 성장률:
21.34%
Algo 트레이딩:
61%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1.92 USD (3.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.56% (1.92 USD)
자본금별:
1.66% (0.71 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|18
|.USTECHCash
|17
|.DE40Cash
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|.US30Cash
|4
|.USTECHCash
|5
|.DE40Cash
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|.US30Cash
|3.7K
|.USTECHCash
|4.6K
|.DE40Cash
|786
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.95 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +8.02 USD
연속 최대 손실: -1.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
