シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Tech Dow
Heiko Kendziorra

Tech Dow

Heiko Kendziorra
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 20%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
48
利益トレード:
23 (47.91%)
損失トレード:
25 (52.08%)
ベストトレード:
2.95 USD
最悪のトレード:
-0.48 USD
総利益:
12.92 USD (12 859 pips)
総損失:
-4.44 USD (4 430 pips)
最大連続の勝ち:
11 (8.02 USD)
最大連続利益:
8.02 USD (11)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
99.54%
最大入金額:
80.48%
最近のトレード:
4 分前
1週間当たりの取引:
57
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
3.29
長いトレード:
10 (20.83%)
短いトレード:
38 (79.17%)
プロフィットファクター:
2.91
期待されたペイオフ:
0.18 USD
平均利益:
0.56 USD
平均損失:
-0.18 USD
最大連続の負け:
10 (-2.22 USD)
最大連続損失:
-2.22 USD (10)
月間成長:
19.80%
アルゴリズム取引:
60%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2.58 USD (4.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.79% (2.58 USD)
エクイティによる:
1.66% (0.71 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
.US30Cash 20
.USTECHCash 18
.DE40Cash 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
.US30Cash 3
.USTECHCash 4
.DE40Cash 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
.US30Cash 3.2K
.USTECHCash 4.5K
.DE40Cash 786
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.95 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +8.02 USD
最大連続損失: -2.22 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Manual trading
レビューなし
2026.01.12 10:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 08:21
Share of trading days is too low
2026.01.12 08:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 07:21
Share of trading days is too low
2026.01.12 07:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.09 19:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 19:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 19:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 19:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 19:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
