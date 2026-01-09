- 成長
トレード:
48
利益トレード:
23 (47.91%)
損失トレード:
25 (52.08%)
ベストトレード:
2.95 USD
最悪のトレード:
-0.48 USD
総利益:
12.92 USD (12 859 pips)
総損失:
-4.44 USD (4 430 pips)
最大連続の勝ち:
11 (8.02 USD)
最大連続利益:
8.02 USD (11)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
99.54%
最大入金額:
80.48%
最近のトレード:
4 分前
1週間当たりの取引:
57
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
3.29
長いトレード:
10 (20.83%)
短いトレード:
38 (79.17%)
プロフィットファクター:
2.91
期待されたペイオフ:
0.18 USD
平均利益:
0.56 USD
平均損失:
-0.18 USD
最大連続の負け:
10 (-2.22 USD)
最大連続損失:
-2.22 USD (10)
月間成長:
19.80%
アルゴリズム取引:
60%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2.58 USD (4.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.79% (2.58 USD)
エクイティによる:
1.66% (0.71 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|20
|.USTECHCash
|18
|.DE40Cash
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|.US30Cash
|3
|.USTECHCash
|4
|.DE40Cash
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|.US30Cash
|3.2K
|.USTECHCash
|4.5K
|.DE40Cash
|786
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
