SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Alfabetix
Petr Dvorsky

Alfabetix

Petr Dvorsky
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
0%
RoboForex-Pro
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
58
Negociações com lucro:
45 (77.58%)
Negociações com perda:
13 (22.41%)
Melhor negociação:
128.28 USD
Pior negociação:
-140.00 USD
Lucro bruto:
674.21 USD (16 023 pips)
Perda bruta:
-443.22 USD (13 737 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (41.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
309.60 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.51%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.71
Negociações longas:
43 (74.14%)
Negociações curtas:
15 (25.86%)
Fator de lucro:
1.52
Valor esperado:
3.98 USD
Lucro médio:
14.98 USD
Perda média:
-34.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-326.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-326.10 USD (6)
Crescimento mensal:
1.10%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
326.10 USD (1.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.37% (926.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 54
EURUSD 1
GBPCAD 1
GBPAUD 1
AUDUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 23
EURUSD 77
GBPCAD 1
GBPAUD 128
AUDUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1.8K
EURUSD 124
GBPCAD 20
GBPAUD 368
AUDUSD 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +128.28 USD
Pior negociação: -140 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +41.80 USD
Máxima perda consecutiva: -326.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 133
NordFX-Real
0.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 23
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 5
PlexyTrade-Server01
0.00 × 4
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 23
SolidECN-Server
0.00 × 8
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
FXGT-Live2
0.00 × 1
FortunaMarkets-Server
0.00 × 10
Axiory-Live
0.00 × 33
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 13
Markets.com-Live
0.00 × 11
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
easyMarkets-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
187 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.07 09:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Alfabetix
999 USD por mês
0%
0
0
USD
21K
USD
4
0%
58
77%
100%
1.52
3.98
USD
4%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.