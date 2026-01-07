- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
58
Negociações com lucro:
45 (77.58%)
Negociações com perda:
13 (22.41%)
Melhor negociação:
128.28 USD
Pior negociação:
-140.00 USD
Lucro bruto:
674.21 USD (16 023 pips)
Perda bruta:
-443.22 USD (13 737 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (41.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
309.60 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.51%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.71
Negociações longas:
43 (74.14%)
Negociações curtas:
15 (25.86%)
Fator de lucro:
1.52
Valor esperado:
3.98 USD
Lucro médio:
14.98 USD
Perda média:
-34.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-326.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-326.10 USD (6)
Crescimento mensal:
1.10%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
326.10 USD (1.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.37% (926.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|23
|EURUSD
|77
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|128
|AUDUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.8K
|EURUSD
|124
|GBPCAD
|20
|GBPAUD
|368
|AUDUSD
|16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +128.28 USD
Pior negociação: -140 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +41.80 USD
Máxima perda consecutiva: -326.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 133
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 23
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 4
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 23
|
SolidECN-Server
|0.00 × 8
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
FXGT-Live2
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
Axiory-Live
|0.00 × 33
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 13
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
187 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
4
0%
58
77%
100%
1.52
3.98
USD
USD
4%
1:500