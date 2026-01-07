- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
70
Transacciones Rentables:
53 (75.71%)
Transacciones Irrentables:
17 (24.29%)
Mejor transacción:
746.43 USD
Peor transacción:
-140.00 USD
Beneficio Bruto:
1 807.57 USD (19 890 pips)
Pérdidas Brutas:
-649.62 USD (18 178 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (70.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 007.35 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
6.13%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
45
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
3.55
Transacciones Largas:
47 (67.14%)
Transacciones Cortas:
23 (32.86%)
Factor de Beneficio:
2.78
Beneficio Esperado:
16.54 USD
Beneficio medio:
34.11 USD
Pérdidas medias:
-38.21 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-326.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-326.10 USD (6)
Crecimiento al mes:
5.51%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
326.10 USD (1.53%)
Reducción relativa:
De balance:
1.53% (326.10 USD)
De fondos:
7.04% (1 491.66 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|AUDCAD
|3
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|NZDCAD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|72
|AUDCAD
|876
|EURUSD
|77
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|128
|AUDUSD
|1
|NZDCAD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|554
|AUDCAD
|609
|EURUSD
|124
|GBPCAD
|20
|GBPAUD
|368
|AUDUSD
|16
|NZDCAD
|21
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +746.43 USD
Peor transacción: -140 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +70.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -326.10 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 14
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 20
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.00 × 2
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 50
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 9
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 114
|
Axiory-Live
|0.00 × 70
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 8
|
BDSwiss-Server01
|0.00 × 2
|
EverestCM-Live
|0.00 × 31
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 143
|
VantageFX-Live
|0.00 × 8
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
CDGGlobal-Server
|0.00 × 12
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 99
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
6%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
3
0%
70
75%
100%
2.78
16.54
USD
USD
7%
1:500