Petr Dvorsky

Alfabetix

Petr Dvorsky
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 6%
RoboForex-Pro
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
70
Transacciones Rentables:
53 (75.71%)
Transacciones Irrentables:
17 (24.29%)
Mejor transacción:
746.43 USD
Peor transacción:
-140.00 USD
Beneficio Bruto:
1 807.57 USD (19 890 pips)
Pérdidas Brutas:
-649.62 USD (18 178 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (70.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 007.35 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
6.13%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
45
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
3.55
Transacciones Largas:
47 (67.14%)
Transacciones Cortas:
23 (32.86%)
Factor de Beneficio:
2.78
Beneficio Esperado:
16.54 USD
Beneficio medio:
34.11 USD
Pérdidas medias:
-38.21 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-326.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-326.10 USD (6)
Crecimiento al mes:
5.51%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
326.10 USD (1.53%)
Reducción relativa:
De balance:
1.53% (326.10 USD)
De fondos:
7.04% (1 491.66 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 62
AUDCAD 3
EURUSD 1
GBPCAD 1
GBPAUD 1
AUDUSD 1
NZDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 72
AUDCAD 876
EURUSD 77
GBPCAD 1
GBPAUD 128
AUDUSD 1
NZDCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 554
AUDCAD 609
EURUSD 124
GBPCAD 20
GBPAUD 368
AUDUSD 16
NZDCAD 21
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +746.43 USD
Peor transacción: -140 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +70.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -326.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 14
OANDA-Live-1
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 20
FXView-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ExclusiveMarkets-Live
0.00 × 2
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 50
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 9
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 114
Axiory-Live
0.00 × 70
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 8
BDSwiss-Server01
0.00 × 2
EverestCM-Live
0.00 × 31
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 143
VantageFX-Live
0.00 × 8
ForexTime-Live01
0.00 × 9
CDGGlobal-Server
0.00 × 12
GerchikCo-MT5
0.00 × 99
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
NordFX-Real
0.00 × 1
otros 194...
No hay comentarios
2026.01.08 10:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 09:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
