- 자본
- 축소
트레이드:
64
이익 거래:
49 (76.56%)
손실 거래:
15 (23.44%)
최고의 거래:
128.28 USD
최악의 거래:
-140.00 USD
총 수익:
797.99 USD (18 097 pips)
총 손실:
-527.24 USD (16 536 pips)
연속 최대 이익:
16 (70.58 USD)
연속 최대 이익:
309.60 USD (10)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.13%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
43
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.83
롱(주식매수):
46 (71.88%)
숏(주식차입매도):
18 (28.13%)
수익 요인:
1.51
기대수익:
4.23 USD
평균 이익:
16.29 USD
평균 손실:
-35.15 USD
연속 최대 손실:
6 (-326.10 USD)
연속 최대 손실:
-326.10 USD (6)
월별 성장률:
1.29%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
326.10 USD (1.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.53% (326.10 USD)
자본금별:
7.04% (1 491.66 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|63
|EURUSD
|77
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|128
|AUDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1K
|EURUSD
|124
|GBPCAD
|20
|GBPAUD
|368
|AUDUSD
|16
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +128.28 USD
최악의 거래: -140 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +70.58 USD
연속 최대 손실: -326.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 133
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 23
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 4
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 23
|
SolidECN-Server
|0.00 × 8
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
FXGT-Live2
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
Axiory-Live
|0.00 × 33
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 13
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
1%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
3
0%
64
76%
100%
1.51
4.23
USD
USD
7%
1:500