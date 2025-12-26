SinaisSeções
Antoine Melhem

Venom Crown Mt5

Antoine Melhem
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 2%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
9 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.18 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
0.82 USD (78 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (0.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.82 USD (9)
Índice de Sharpe:
2.23
Atividade de negociação:
7.03%
Depósito máximo carregado:
13.60%
Último negócio:
19 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
17 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
5 (55.56%)
Negociações curtas:
4 (44.44%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.09 USD
Lucro médio:
0.09 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
1.64%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.01% (1.02 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSDm 9
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSDm 1
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSDm 78
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.18 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +0.82 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Venom Crown mt5
2025.12.26 09:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 09:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
