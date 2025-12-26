シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Venom Crown Mt5
Antoine Melhem

Venom Crown Mt5

Antoine Melhem
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 2%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
9 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
0.18 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
0.82 USD (78 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
9 (0.82 USD)
最大連続利益:
0.82 USD (9)
シャープレシオ:
2.23
取引アクティビティ:
7.03%
最大入金額:
13.60%
最近のトレード:
20 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
17 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
5 (55.56%)
短いトレード:
4 (44.44%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.09 USD
平均利益:
0.09 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
1.64%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
2.01% (1.02 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSDm 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSDm 1
1
1
1
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSDm 78
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.18 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +0.82 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Venom Crown mt5
レビューなし
2025.12.26 09:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 09:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
