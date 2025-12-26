信号部分
Antoine Melhem

Venom Crown Mt5

Antoine Melhem
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 2%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
9 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
0.18 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
0.82 USD (78 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
9 (0.82 USD)
最大连续盈利:
0.82 USD (9)
夏普比率:
2.23
交易活动:
7.03%
最大入金加载:
13.60%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
5 (55.56%)
短期交易:
4 (44.44%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.09 USD
平均利润:
0.09 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
1.64%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
2.01% (1.02 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSDm 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSDm 1
1
1
1
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSDm 78
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.18 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +0.82 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Venom Crown mt5
没有评论
2025.12.26 09:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 09:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
