SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Venom Crown Mt5
Antoine Melhem

Venom Crown Mt5

Antoine Melhem
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.18 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.82 USD (78 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
9 (0.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.82 USD (9)
Indice di Sharpe:
2.23
Attività di trading:
7.03%
Massimo carico di deposito:
13.60%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
0.09 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.01% (1.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDm 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDm 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDm 78
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.18 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.82 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Venom Crown mt5
Non ci sono recensioni
2025.12.26 09:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 09:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Venom Crown Mt5
30USD al mese
2%
0
0
USD
51
USD
2
100%
9
100%
7%
n/a
0.09
USD
2%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.