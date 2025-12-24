SinaisSeções
saqib saeed

Forex Long Term Vision

saqib saeed
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -6%
Exness-MT5Real
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4
Negociações com lucro:
1 (25.00%)
Negociações com perda:
3 (75.00%)
Melhor negociação:
0.32 USD
Pior negociação:
-0.47 USD
Lucro bruto:
0.32 USD (24 pips)
Perda bruta:
-0.94 USD (73 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (0.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.32 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.50
Atividade de negociação:
6.45%
Depósito máximo carregado:
99.40%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
46 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
4 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.34
Valor esperado:
-0.16 USD
Lucro médio:
0.32 USD
Perda média:
-0.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-0.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.58 USD (2)
Crescimento mensal:
-5.75%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.62 USD
Máximo:
0.62 USD (5.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.75% (0.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.84% (0.63 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCHFm 3
AUDCHFm 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCHFm -1
AUDCHFm 0
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCHFm -40
AUDCHFm -9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.32 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +0.32 USD
Máxima perda consecutiva: -0.58 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Gold trading 

Long term vision

No grid, No martingale, no Hedging 

proper SL TP TS


2025.12.26 07:05
Share of trading days is too low
2025.12.26 07:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 14:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 14:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 14:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 14:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 14:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
