Negociações:
4
Negociações com lucro:
1 (25.00%)
Negociações com perda:
3 (75.00%)
Melhor negociação:
0.32 USD
Pior negociação:
-0.47 USD
Lucro bruto:
0.32 USD (24 pips)
Perda bruta:
-0.94 USD (73 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (0.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.32 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.50
Atividade de negociação:
6.45%
Depósito máximo carregado:
99.40%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
46 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
4 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.34
Valor esperado:
-0.16 USD
Lucro médio:
0.32 USD
Perda média:
-0.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-0.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.58 USD (2)
Crescimento mensal:
-5.75%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.62 USD
Máximo:
0.62 USD (5.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.75% (0.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.84% (0.63 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCHFm
|3
|AUDCHFm
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCHFm
|-1
|AUDCHFm
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCHFm
|-40
|AUDCHFm
|-9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.32 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +0.32 USD
Máxima perda consecutiva: -0.58 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Gold trading
Long term vision
No grid, No martingale, no Hedging
proper SL TP TS
