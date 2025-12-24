SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Forex Long Term Vision
saqib saeed

Forex Long Term Vision

saqib saeed
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -6%
Exness-MT5Real
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4
Gewinntrades:
1 (25.00%)
Verlusttrades:
3 (75.00%)
Bester Trade:
0.32 USD
Schlechtester Trade:
-0.47 USD
Bruttoprofit:
0.32 USD (24 pips)
Bruttoverlust:
-0.94 USD (73 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (0.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.32 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.50
Trading-Aktivität:
6.45%
Max deposit load:
99.40%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
46 Minuten
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
4 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.34
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-0.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.58 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-5.75%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.62 USD
Maximaler:
0.62 USD (5.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.75% (0.62 USD)
Kapital:
5.84% (0.63 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCHFm 3
AUDCHFm 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCHFm -1
AUDCHFm 0
1 2
1 2
1 2
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCHFm -40
AUDCHFm -9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.32 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.58 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Gold trading 

Long term vision

No grid, No martingale, no Hedging 

proper SL TP TS


Keine Bewertungen
2025.12.26 07:05
Share of trading days is too low
2025.12.26 07:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 14:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 14:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 14:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 14:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 14:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
