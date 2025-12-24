SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Forex Long Term Vision
saqib saeed

Forex Long Term Vision

saqib saeed
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -6%
Exness-MT5Real
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4
Transacciones Rentables:
1 (25.00%)
Transacciones Irrentables:
3 (75.00%)
Mejor transacción:
0.32 USD
Peor transacción:
-0.47 USD
Beneficio Bruto:
0.32 USD (24 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.94 USD (73 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (0.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.32 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.50
Actividad comercial:
6.45%
Carga máxima del depósito:
99.40%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
46 minutos
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
4 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.34
Beneficio Esperado:
-0.16 USD
Beneficio medio:
0.32 USD
Pérdidas medias:
-0.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-0.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.58 USD (2)
Crecimiento al mes:
-5.75%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.62 USD
Máxima:
0.62 USD (5.75%)
Reducción relativa:
De balance:
5.75% (0.62 USD)
De fondos:
5.84% (0.63 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCHFm 3
AUDCHFm 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCHFm -1
AUDCHFm 0
1 2
1 2
1 2
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCHFm -40
AUDCHFm -9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.32 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +0.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.58 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Gold trading 

Long term vision

No grid, No martingale, no Hedging 

proper SL TP TS


No hay comentarios
2025.12.26 07:05
Share of trading days is too low
2025.12.26 07:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 14:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 14:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 14:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 14:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 14:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada