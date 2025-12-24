シグナルセクション
saqib saeed

Forex Long Term Vision

saqib saeed
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 -6%
Exness-MT5Real
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4
利益トレード:
1 (25.00%)
損失トレード:
3 (75.00%)
ベストトレード:
0.32 USD
最悪のトレード:
-0.47 USD
総利益:
0.32 USD (24 pips)
総損失:
-0.94 USD (73 pips)
最大連続の勝ち:
1 (0.32 USD)
最大連続利益:
0.32 USD (1)
シャープレシオ:
-0.50
取引アクティビティ:
6.45%
最大入金額:
99.40%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
46 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
4 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.34
期待されたペイオフ:
-0.16 USD
平均利益:
0.32 USD
平均損失:
-0.31 USD
最大連続の負け:
2 (-0.58 USD)
最大連続損失:
-0.58 USD (2)
月間成長:
-5.75%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.62 USD
最大の:
0.62 USD (5.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.75% (0.62 USD)
エクイティによる:
5.84% (0.63 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCHFm 3
AUDCHFm 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCHFm -1
AUDCHFm 0
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCHFm -40
AUDCHFm -9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.32 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +0.32 USD
最大連続損失: -0.58 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Gold trading 

Long term vision

No grid, No martingale, no Hedging 

proper SL TP TS


2025.12.26 07:05
Share of trading days is too low
2025.12.26 07:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 14:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 14:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 14:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 14:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 14:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
