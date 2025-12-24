- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4
利益トレード:
1 (25.00%)
損失トレード:
3 (75.00%)
ベストトレード:
0.32 USD
最悪のトレード:
-0.47 USD
総利益:
0.32 USD (24 pips)
総損失:
-0.94 USD (73 pips)
最大連続の勝ち:
1 (0.32 USD)
最大連続利益:
0.32 USD (1)
シャープレシオ:
-0.50
取引アクティビティ:
6.45%
最大入金額:
99.40%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
46 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
4 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.34
期待されたペイオフ:
-0.16 USD
平均利益:
0.32 USD
平均損失:
-0.31 USD
最大連続の負け:
2 (-0.58 USD)
最大連続損失:
-0.58 USD (2)
月間成長:
-5.75%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.62 USD
最大の:
0.62 USD (5.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.75% (0.62 USD)
エクイティによる:
5.84% (0.63 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCHFm
|3
|AUDCHFm
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCHFm
|-1
|AUDCHFm
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCHFm
|-40
|AUDCHFm
|-9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Gold trading
Long term vision
No grid, No martingale, no Hedging
proper SL TP TS
レビューなし