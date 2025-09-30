CotaçõesSeções
VACHU: Voyager Acquisition Corp.

10.24 USD 0.01 (0.10%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VACHU para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.24 e o mais alto foi 10.25.

Veja a dinâmica do par de moedas Voyager Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de VACHU hoje?

Hoje Voyager Acquisition Corp. (VACHU) está avaliado em 10.24. O instrumento é negociado dentro de -0.10%, o fechamento de ontem foi 10.25, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VACHU em tempo real.

As ações de Voyager Acquisition Corp. pagam dividendos?

Atualmente Voyager Acquisition Corp. está avaliado em 10.24. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.61% e USD. Monitore os movimentos de VACHU no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de VACHU?

Você pode comprar ações de Voyager Acquisition Corp. (VACHU) pelo preço atual 10.24. Ordens geralmente são executadas perto de 10.24 ou 10.54, enquanto 5 e -0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VACHU no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de VACHU?

Investir em Voyager Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 9.97 - 11.50 e o preço atual 10.24. Muitos comparam -10.96% e 0.49% antes de enviar ordens em 10.24 ou 10.54. Estude as mudanças diárias de preço de VACHU no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Voyager Acquisition Corp.?

O maior preço de Voyager Acquisition Corp. (VACHU) no último ano foi 11.50. As ações oscilaram bastante dentro de 9.97 - 11.50, e a comparação com 10.25 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Voyager Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Voyager Acquisition Corp.?

O menor preço de Voyager Acquisition Corp. (VACHU) no ano foi 9.97. A comparação com o preço atual 10.24 e 9.97 - 11.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VACHU em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de VACHU?

No passado Voyager Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.25 e 2.61% após os eventos corporativos.

