VACHU: Voyager Acquisition Corp.

10.24 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VACHU за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.24, а максимальная — 10.25.

Следите за динамикой Voyager Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VACHU сегодня?

Voyager Acquisition Corp. (VACHU) сегодня оценивается на уровне 10.24. Инструмент торгуется в пределах -0.10%, вчерашнее закрытие составило 10.25, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VACHU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Voyager Acquisition Corp.?

Voyager Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.61% и USD. Отслеживайте движения VACHU на графике в реальном времени.

Как купить акции VACHU?

Вы можете купить акции Voyager Acquisition Corp. (VACHU) по текущей цене 10.24. Ордера обычно размещаются около 10.24 или 10.54, тогда как 5 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VACHU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VACHU?

Инвестирование в Voyager Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.97 - 11.50 и текущей цены 10.24. Многие сравнивают -10.96% и 0.49% перед размещением ордеров на 10.24 или 10.54. Изучайте ежедневные изменения цены VACHU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Voyager Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Voyager Acquisition Corp. (VACHU) за последний год составила 11.50. Акции заметно колебались в пределах 9.97 - 11.50, сравнение с 10.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Voyager Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Voyager Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Voyager Acquisition Corp. (VACHU) за год составила 9.97. Сравнение с текущими 10.24 и 9.97 - 11.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VACHU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VACHU?

В прошлом Voyager Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.25 и 2.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.24 10.25
Годовой диапазон
9.97 11.50
Предыдущее закрытие
10.25
Open
10.25
Bid
10.24
Ask
10.54
Low
10.24
High
10.25
Объем
5
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
-10.96%
6-месячное изменение
0.49%
Годовое изменение
2.61%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.