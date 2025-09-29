- Обзор рынка
VACHU: Voyager Acquisition Corp.
Курс VACHU за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.24, а максимальная — 10.25.
Следите за динамикой Voyager Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VACHU сегодня?
Voyager Acquisition Corp. (VACHU) сегодня оценивается на уровне 10.24. Инструмент торгуется в пределах -0.10%, вчерашнее закрытие составило 10.25, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VACHU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Voyager Acquisition Corp.?
Voyager Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.61% и USD. Отслеживайте движения VACHU на графике в реальном времени.
Как купить акции VACHU?
Вы можете купить акции Voyager Acquisition Corp. (VACHU) по текущей цене 10.24. Ордера обычно размещаются около 10.24 или 10.54, тогда как 5 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VACHU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VACHU?
Инвестирование в Voyager Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.97 - 11.50 и текущей цены 10.24. Многие сравнивают -10.96% и 0.49% перед размещением ордеров на 10.24 или 10.54. Изучайте ежедневные изменения цены VACHU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Voyager Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Voyager Acquisition Corp. (VACHU) за последний год составила 11.50. Акции заметно колебались в пределах 9.97 - 11.50, сравнение с 10.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Voyager Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Voyager Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Voyager Acquisition Corp. (VACHU) за год составила 9.97. Сравнение с текущими 10.24 и 9.97 - 11.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VACHU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VACHU?
В прошлом Voyager Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.25 и 2.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.25
- Open
- 10.25
- Bid
- 10.24
- Ask
- 10.54
- Low
- 10.24
- High
- 10.25
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- -10.96%
- 6-месячное изменение
- 0.49%
- Годовое изменение
- 2.61%
