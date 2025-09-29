- 概要
VACHU: Voyager Acquisition Corp.
VACHUの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.24の安値と10.25の高値で取引されました。
Voyager Acquisition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
VACHU株の現在の価格は？
Voyager Acquisition Corp.の株価は本日10.24です。-0.10%内で取引され、前日の終値は10.25、取引量は5に達しました。VACHUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Voyager Acquisition Corp.の株は配当を出しますか？
Voyager Acquisition Corp.の現在の価格は10.24です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.61%やUSDにも注目します。VACHUの動きはライブチャートで確認できます。
VACHU株を買う方法は？
Voyager Acquisition Corp.の株は現在10.24で購入可能です。注文は通常10.24または10.54付近で行われ、5や-0.10%が市場の動きを示します。VACHUの最新情報はライブチャートで確認できます。
VACHU株に投資する方法は？
Voyager Acquisition Corp.への投資では、年間の値幅9.97 - 11.50と現在の10.24を考慮します。注文は多くの場合10.24や10.54で行われる前に、-10.96%や0.49%と比較されます。VACHUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Voyager Acquisition Corp.の株の最高値は？
Voyager Acquisition Corp.の過去1年の最高値は11.50でした。9.97 - 11.50内で株価は大きく変動し、10.25と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Voyager Acquisition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Voyager Acquisition Corp.の株の最低値は？
Voyager Acquisition Corp.(VACHU)の年間最安値は9.97でした。現在の10.24や9.97 - 11.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VACHUの動きはライブチャートで確認できます。
VACHUの株式分割はいつ行われましたか？
Voyager Acquisition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.25、2.61%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.25
- 始値
- 10.25
- 買値
- 10.24
- 買値
- 10.54
- 安値
- 10.24
- 高値
- 10.25
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- -0.10%
- 1ヶ月の変化
- -10.96%
- 6ヶ月の変化
- 0.49%
- 1年の変化
- 2.61%
