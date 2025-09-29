クォートセクション
通貨 / VACHU
VACHU: Voyager Acquisition Corp.

10.24 USD 0.01 (0.10%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VACHUの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.24の安値と10.25の高値で取引されました。

Voyager Acquisition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

VACHU株の現在の価格は？

Voyager Acquisition Corp.の株価は本日10.24です。-0.10%内で取引され、前日の終値は10.25、取引量は5に達しました。VACHUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Voyager Acquisition Corp.の株は配当を出しますか？

Voyager Acquisition Corp.の現在の価格は10.24です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.61%やUSDにも注目します。VACHUの動きはライブチャートで確認できます。

VACHU株を買う方法は？

Voyager Acquisition Corp.の株は現在10.24で購入可能です。注文は通常10.24または10.54付近で行われ、5や-0.10%が市場の動きを示します。VACHUの最新情報はライブチャートで確認できます。

VACHU株に投資する方法は？

Voyager Acquisition Corp.への投資では、年間の値幅9.97 - 11.50と現在の10.24を考慮します。注文は多くの場合10.24や10.54で行われる前に、-10.96%や0.49%と比較されます。VACHUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Voyager Acquisition Corp.の株の最高値は？

Voyager Acquisition Corp.の過去1年の最高値は11.50でした。9.97 - 11.50内で株価は大きく変動し、10.25と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Voyager Acquisition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Voyager Acquisition Corp.の株の最低値は？

Voyager Acquisition Corp.(VACHU)の年間最安値は9.97でした。現在の10.24や9.97 - 11.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VACHUの動きはライブチャートで確認できます。

VACHUの株式分割はいつ行われましたか？

Voyager Acquisition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.25、2.61%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.24 10.25
1年のレンジ
9.97 11.50
以前の終値
10.25
始値
10.25
買値
10.24
買値
10.54
安値
10.24
高値
10.25
出来高
5
1日の変化
-0.10%
1ヶ月の変化
-10.96%
6ヶ月の変化
0.49%
1年の変化
2.61%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待