TAOP: Taoping Inc
3.03 USD 0.08 (2.57%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TAOP para hoje mudou para -2.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.03 e o mais alto foi 3.21.
Veja a dinâmica do par de moedas Taoping Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
3.03 3.21
Faixa anual
0.14 7.97
- Fechamento anterior
- 3.11
- Open
- 3.07
- Bid
- 3.03
- Ask
- 3.33
- Low
- 3.03
- High
- 3.21
- Volume
- 117
- Mudança diária
- -2.57%
- Mudança mensal
- -7.90%
- Mudança de 6 meses
- 1112.00%
- Mudança anual
- 359.09%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh