Währungen / TAOP
TAOP: Taoping Inc
3.15 USD 0.12 (3.96%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TAOP hat sich für heute um 3.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.05 bis zu einem Hoch von 3.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Taoping Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.05 3.20
Jahresspanne
0.14 7.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.03
- Eröffnung
- 3.14
- Bid
- 3.15
- Ask
- 3.45
- Tief
- 3.05
- Hoch
- 3.20
- Volumen
- 111
- Tagesänderung
- 3.96%
- Monatsänderung
- -4.26%
- 6-Monatsänderung
- 1160.00%
- Jahresänderung
- 377.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K