Valute / TAOP
TAOP: Taoping Inc
3.13 USD 0.10 (3.30%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TAOP ha avuto una variazione del 3.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.05 e ad un massimo di 3.20.
Segui le dinamiche di Taoping Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.05 3.20
Intervallo Annuale
0.14 7.97
- Chiusura Precedente
- 3.03
- Apertura
- 3.14
- Bid
- 3.13
- Ask
- 3.43
- Minimo
- 3.05
- Massimo
- 3.20
- Volume
- 143
- Variazione giornaliera
- 3.30%
- Variazione Mensile
- -4.86%
- Variazione Semestrale
- 1152.00%
- Variazione Annuale
- 374.24%
21 settembre, domenica