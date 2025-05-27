QuotazioniSezioni
Valute / TAOP
Tornare a Azioni

TAOP: Taoping Inc

3.13 USD 0.10 (3.30%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TAOP ha avuto una variazione del 3.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.05 e ad un massimo di 3.20.

Segui le dinamiche di Taoping Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TAOP News

Intervallo Giornaliero
3.05 3.20
Intervallo Annuale
0.14 7.97
Chiusura Precedente
3.03
Apertura
3.14
Bid
3.13
Ask
3.43
Minimo
3.05
Massimo
3.20
Volume
143
Variazione giornaliera
3.30%
Variazione Mensile
-4.86%
Variazione Semestrale
1152.00%
Variazione Annuale
374.24%
21 settembre, domenica