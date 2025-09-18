Moedas / SAIH
SAIH
8.22 USD 0.70 (9.31%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SAIH para hoje mudou para 9.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.41 e o mais alto foi 8.61.
Veja a dinâmica do par de moedas . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
7.41 8.61
Faixa anual
0.38 15.41
- Fechamento anterior
- 7.52
- Open
- 7.44
- Bid
- 8.22
- Ask
- 8.52
- Low
- 7.41
- High
- 8.61
- Volume
- 31
- Mudança diária
- 9.31%
- Mudança mensal
- 28.64%
- Mudança de 6 meses
- 95.71%
- Mudança anual
- 1010.81%
