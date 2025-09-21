QuotazioniSezioni
Valute / SAIH
SAIH

10.80 USD 3.00 (38.46%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SAIH ha avuto una variazione del 38.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.05 e ad un massimo di 10.90.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
8.05 10.90
Intervallo Annuale
0.38 15.41
Chiusura Precedente
7.80
Apertura
8.05
Bid
10.80
Ask
11.10
Minimo
8.05
Massimo
10.90
Volume
360
Variazione giornaliera
38.46%
Variazione Mensile
69.01%
Variazione Semestrale
157.14%
Variazione Annuale
1359.46%
21 settembre, domenica