SAIH
10.80 USD 3.00 (38.46%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SAIH ha avuto una variazione del 38.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.05 e ad un massimo di 10.90.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
8.05 10.90
Intervallo Annuale
0.38 15.41
- Chiusura Precedente
- 7.80
- Apertura
- 8.05
- Bid
- 10.80
- Ask
- 11.10
- Minimo
- 8.05
- Massimo
- 10.90
- Volume
- 360
- Variazione giornaliera
- 38.46%
- Variazione Mensile
- 69.01%
- Variazione Semestrale
- 157.14%
- Variazione Annuale
- 1359.46%
21 settembre, domenica