SAIH
9.40 USD 1.60 (20.51%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SAIH hat sich für heute um 20.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.05 bis zu einem Hoch von 9.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
8.05 9.66
Jahresspanne
0.38 15.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.80
- Eröffnung
- 8.05
- Bid
- 9.40
- Ask
- 9.70
- Tief
- 8.05
- Hoch
- 9.66
- Volumen
- 88
- Tagesänderung
- 20.51%
- Monatsänderung
- 47.10%
- 6-Monatsänderung
- 123.81%
- Jahresänderung
- 1170.27%
