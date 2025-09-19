KurseKategorien
SAIH

9.40 USD 1.60 (20.51%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SAIH hat sich für heute um 20.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.05 bis zu einem Hoch von 9.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
Tagesspanne
8.05 9.66
Jahresspanne
0.38 15.41
Vorheriger Schlusskurs
7.80
Eröffnung
8.05
Bid
9.40
Ask
9.70
Tief
8.05
Hoch
9.66
Volumen
88
Tagesänderung
20.51%
Monatsänderung
47.10%
6-Monatsänderung
123.81%
Jahresänderung
1170.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K