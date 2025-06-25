Moedas / PSTV
PSTV: PLUS THERAPEUTICS Inc
0.43 USD 0.01 (2.38%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PSTV para hoje mudou para 2.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.42 e o mais alto foi 0.44.
Veja a dinâmica do par de moedas PLUS THERAPEUTICS Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PSTV Notícias
- CNSide Diagnostics recebe acreditação do CMS para testes laboratoriais
- CNSide Diagnostics receives CMS accreditation for lab testing
- This BorgWarner Analyst Turns Bullish; Here Are Top 3 Upgrades For Wednesday - Plus Therapeutics (NASDAQ:PSTV), BorgWarner (NYSE:BWA)
- Plus Therapeutics stock rating upgraded to Buy by D. Boral Capital
- Plus Therapeutics regains Nasdaq compliance, extends bid price deadline
- Plus Therapeutics regains compliance with Nasdaq equity and market value standards
- Nvidia To Rally Around 33%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR), Salesforce (NYSE:CRM)
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Plus Therapeutics meets Nasdaq equity requirement to maintain listing
- Plus Therapeutics Posts Q2 Profit Jump
- Plus Therapeutics (PSTV) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- CNSide assay shows promise for monitoring leptomeningeal metastases
- Plus Therapeutics receives extension to meet Nasdaq listing requirements
- Xencor (XNCR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Ocular Therapeutix (OCUL) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- CNSide diagnostic platform to launch in Texas next month
- Plus Therapeutics receives $1.6 million advance from CPRIT grant
- Plus Therapeutics begins treatment in REYOBIQ dose optimization trial
- Plus Therapeutics stock price target lowered to $3 at H.C. Wainwright
- Plus Therapeutics to launch CNS cancer diagnostic platform in 2025
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 6/26/25 - TipRanks.com
- Why Is Plus Therapeutics Stock (PSTV) Up 100% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.25%
- Plus Therapeutics to Provide Business Update and Host Conference Call on Thursday, June 26, 2025 at 9:00 A.M. ET
Faixa diária
0.42 0.44
Faixa anual
0.16 2.29
- Fechamento anterior
- 0.42
- Open
- 0.42
- Bid
- 0.43
- Ask
- 0.73
- Low
- 0.42
- High
- 0.44
- Volume
- 3.241 K
- Mudança diária
- 2.38%
- Mudança mensal
- -6.52%
- Mudança de 6 meses
- -60.19%
- Mudança anual
- -69.29%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh