PSTV: PLUS THERAPEUTICS Inc

0.43 USD 0.02 (4.88%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PSTV за сегодня изменился на 4.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.41, а максимальная — 0.43.

Следите за динамикой PLUS THERAPEUTICS Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.41 0.43
Годовой диапазон
0.16 2.29
Предыдущее закрытие
0.41
Open
0.42
Bid
0.43
Ask
0.73
Low
0.41
High
0.43
Объем
1.554 K
Дневное изменение
4.88%
Месячное изменение
-6.52%
6-месячное изменение
-60.19%
Годовое изменение
-69.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.