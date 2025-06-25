Валюты / PSTV
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PSTV: PLUS THERAPEUTICS Inc
0.43 USD 0.02 (4.88%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PSTV за сегодня изменился на 4.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.41, а максимальная — 0.43.
Следите за динамикой PLUS THERAPEUTICS Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PSTV
- This BorgWarner Analyst Turns Bullish; Here Are Top 3 Upgrades For Wednesday - Plus Therapeutics (NASDAQ:PSTV), BorgWarner (NYSE:BWA)
- Plus Therapeutics stock rating upgraded to Buy by D. Boral Capital
- Plus Therapeutics regains Nasdaq compliance, extends bid price deadline
- Plus Therapeutics regains compliance with Nasdaq equity and market value standards
- Nvidia To Rally Around 33%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR), Salesforce (NYSE:CRM)
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Plus Therapeutics meets Nasdaq equity requirement to maintain listing
- Plus Therapeutics Posts Q2 Profit Jump
- Plus Therapeutics (PSTV) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- CNSide assay shows promise for monitoring leptomeningeal metastases
- Plus Therapeutics receives extension to meet Nasdaq listing requirements
- Xencor (XNCR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Ocular Therapeutix (OCUL) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- CNSide diagnostic platform to launch in Texas next month
- Plus Therapeutics receives $1.6 million advance from CPRIT grant
- Plus Therapeutics begins treatment in REYOBIQ dose optimization trial
- Plus Therapeutics stock price target lowered to $3 at H.C. Wainwright
- Plus Therapeutics to launch CNS cancer diagnostic platform in 2025
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 6/26/25 - TipRanks.com
- Why Is Plus Therapeutics Stock (PSTV) Up 100% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.25%
- Plus Therapeutics to Provide Business Update and Host Conference Call on Thursday, June 26, 2025 at 9:00 A.M. ET
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Crude Oil Rises Sharply; Torrid Holdings Shares Plunge - Torrid Holdings (NYSE:CURV), Allot (NASDAQ:ALLT)
Дневной диапазон
0.41 0.43
Годовой диапазон
0.16 2.29
- Предыдущее закрытие
- 0.41
- Open
- 0.42
- Bid
- 0.43
- Ask
- 0.73
- Low
- 0.41
- High
- 0.43
- Объем
- 1.554 K
- Дневное изменение
- 4.88%
- Месячное изменение
- -6.52%
- 6-месячное изменение
- -60.19%
- Годовое изменение
- -69.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.