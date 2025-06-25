Valute / PSTV
PSTV: PLUS THERAPEUTICS Inc
0.42 USD 0.01 (2.33%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PSTV ha avuto una variazione del -2.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.41 e ad un massimo di 0.44.
Segui le dinamiche di PLUS THERAPEUTICS Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PSTV News
Intervallo Giornaliero
0.41 0.44
Intervallo Annuale
0.16 2.29
- Chiusura Precedente
- 0.43
- Apertura
- 0.44
- Bid
- 0.42
- Ask
- 0.72
- Minimo
- 0.41
- Massimo
- 0.44
- Volume
- 3.995 K
- Variazione giornaliera
- -2.33%
- Variazione Mensile
- -8.70%
- Variazione Semestrale
- -61.11%
- Variazione Annuale
- -70.00%
21 settembre, domenica