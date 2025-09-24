Moedas / PSA-PN
PSA-PN: Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a
16.40 USD 0.06 (0.36%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PSA-PN para hoje mudou para -0.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.35 e o mais alto foi 16.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
16.35 16.47
Faixa anual
15.10 16.63
- Fechamento anterior
- 16.46
- Open
- 16.43
- Bid
- 16.40
- Ask
- 16.70
- Low
- 16.35
- High
- 16.47
- Volume
- 20
- Mudança diária
- -0.36%
- Mudança mensal
- 4.93%
- Mudança de 6 meses
- 4.26%
- Mudança anual
- 4.26%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
- Atu.
- 0.800 milh
- Projeç.
- 0.692 milh
- Prév.
- 0.664 milh
14:00
USD
- Atu.
- 20.5%
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -1.8%
14:30
USD
- Atu.
- -0.607 milh
- Projeç.
- -2.631 milh
- Prév.
- -9.285 milh
14:30
USD
- Atu.
- 0.177 milh
- Projeç.
- -0.329 milh
- Prév.
- -0.296 milh
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.724%