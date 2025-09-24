Валюты / PSA-PN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PSA-PN: Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a
16.40 USD 0.06 (0.36%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PSA-PN за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.35, а максимальная — 16.47.
Следите за динамикой Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
16.35 16.47
Годовой диапазон
15.10 16.63
- Предыдущее закрытие
- 16.46
- Open
- 16.43
- Bid
- 16.40
- Ask
- 16.70
- Low
- 16.35
- High
- 16.47
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- 4.93%
- 6-месячное изменение
- 4.26%
- Годовое изменение
- 4.26%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
- -0.607 млн
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
- 0.177 млн
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%