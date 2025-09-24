КотировкиРазделы
PSA-PN: Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a

16.40 USD 0.06 (0.36%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PSA-PN за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.35, а максимальная — 16.47.

Дневной диапазон
16.35 16.47
Годовой диапазон
15.10 16.63
Предыдущее закрытие
16.46
Open
16.43
Bid
16.40
Ask
16.70
Low
16.35
High
16.47
Объем
20
Дневное изменение
-0.36%
Месячное изменение
4.93%
6-месячное изменение
4.26%
Годовое изменение
4.26%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%