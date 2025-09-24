KurseKategorien
PSA-PN: Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a

16.40 USD 0.06 (0.36%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PSA-PN hat sich für heute um -0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.35 bis zu einem Hoch von 16.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
16.35 16.47
Jahresspanne
15.10 16.63
Vorheriger Schlusskurs
16.46
Eröffnung
16.43
Bid
16.40
Ask
16.70
Tief
16.35
Hoch
16.47
Volumen
20
Tagesänderung
-0.36%
Monatsänderung
4.93%
6-Monatsänderung
4.26%
Jahresänderung
4.26%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten
Akt
0.800 M
Erw
0.692 M
Vorh
0.664 M
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten m/m
Akt
20.5%
Erw
7.9%
Vorh
-1.8%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-0.607 M
Erw
-2.631 M
Vorh
-9.285 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
0.177 M
Erw
-0.329 M
Vorh
-0.296 M
17:00
USD
5-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.724%