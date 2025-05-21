Moedas / PPBT
PPBT: Purple Biotech Ltd - American Depositary Shares
0.59 USD 0.02 (3.28%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PPBT para hoje mudou para -3.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.58 e o mais alto foi 0.61.
Veja a dinâmica do par de moedas Purple Biotech Ltd - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
0.58 0.61
Faixa anual
0.53 13.95
- Fechamento anterior
- 0.61
- Open
- 0.60
- Bid
- 0.59
- Ask
- 0.89
- Low
- 0.58
- High
- 0.61
- Volume
- 213
- Mudança diária
- -3.28%
- Mudança mensal
- -69.59%
- Mudança de 6 meses
- -77.65%
- Mudança anual
- -89.61%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh