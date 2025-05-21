Währungen / PPBT
PPBT: Purple Biotech Ltd - American Depositary Shares
0.58 USD 0.01 (1.69%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PPBT hat sich für heute um -1.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.58 bis zu einem Hoch von 0.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Purple Biotech Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.58 0.61
Jahresspanne
0.53 13.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.59
- Eröffnung
- 0.61
- Bid
- 0.58
- Ask
- 0.88
- Tief
- 0.58
- Hoch
- 0.61
- Volumen
- 137
- Tagesänderung
- -1.69%
- Monatsänderung
- -70.10%
- 6-Monatsänderung
- -78.03%
- Jahresänderung
- -89.79%
