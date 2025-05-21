Valute / PPBT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PPBT: Purple Biotech Ltd - American Depositary Shares
0.58 USD 0.01 (1.69%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PPBT ha avuto una variazione del -1.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.58 e ad un massimo di 0.61.
Segui le dinamiche di Purple Biotech Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.58 0.61
Intervallo Annuale
0.53 13.95
- Chiusura Precedente
- 0.59
- Apertura
- 0.61
- Bid
- 0.58
- Ask
- 0.88
- Minimo
- 0.58
- Massimo
- 0.61
- Volume
- 337
- Variazione giornaliera
- -1.69%
- Variazione Mensile
- -70.10%
- Variazione Semestrale
- -78.03%
- Variazione Annuale
- -89.79%
21 settembre, domenica