PPBT: Purple Biotech Ltd - American Depositary Shares

0.58 USD 0.01 (1.69%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PPBT ha avuto una variazione del -1.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.58 e ad un massimo di 0.61.

Segui le dinamiche di Purple Biotech Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.58 0.61
Intervallo Annuale
0.53 13.95
Chiusura Precedente
0.59
Apertura
0.61
Bid
0.58
Ask
0.88
Minimo
0.58
Massimo
0.61
Volume
337
Variazione giornaliera
-1.69%
Variazione Mensile
-70.10%
Variazione Semestrale
-78.03%
Variazione Annuale
-89.79%
21 settembre, domenica