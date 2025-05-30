Moedas / PCSA
PCSA: Processa Pharmaceuticals Inc
0.21 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PCSA para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.20 e o mais alto foi 0.21.
Veja a dinâmica do par de moedas Processa Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PCSA Notícias
Faixa diária
0.20 0.21
Faixa anual
0.15 1.50
- Fechamento anterior
- 0.21
- Open
- 0.21
- Bid
- 0.21
- Ask
- 0.51
- Low
- 0.20
- High
- 0.21
- Volume
- 544
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 10.53%
- Mudança de 6 meses
- -43.24%
- Mudança anual
- -84.89%
