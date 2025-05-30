QuotazioniSezioni
PCSA
PCSA: Processa Pharmaceuticals Inc

0.19 USD 0.02 (9.52%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PCSA ha avuto una variazione del -9.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.19 e ad un massimo di 0.21.

Segui le dinamiche di Processa Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.19 0.21
Intervallo Annuale
0.15 1.50
Chiusura Precedente
0.21
Apertura
0.20
Bid
0.19
Ask
0.49
Minimo
0.19
Massimo
0.21
Volume
698
Variazione giornaliera
-9.52%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
-48.65%
Variazione Annuale
-86.33%
