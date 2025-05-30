Währungen / PCSA
PCSA: Processa Pharmaceuticals Inc
0.19 USD 0.02 (9.52%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PCSA hat sich für heute um -9.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.19 bis zu einem Hoch von 0.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die Processa Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PCSA News
Tagesspanne
0.19 0.21
Jahresspanne
0.15 1.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.21
- Eröffnung
- 0.20
- Bid
- 0.19
- Ask
- 0.49
- Tief
- 0.19
- Hoch
- 0.21
- Volumen
- 281
- Tagesänderung
- -9.52%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- -48.65%
- Jahresänderung
- -86.33%
