Moedas / MLCI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MLCI
8.00 USD 0.10 (1.27%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MLCI para hoje mudou para 1.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.73 e o mais alto foi 8.00.
Veja a dinâmica do par de moedas . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
Faixa diária
7.73 8.00
Faixa anual
7.65 8.74
- Fechamento anterior
- 7.90
- Open
- 7.90
- Bid
- 8.00
- Ask
- 8.30
- Low
- 7.73
- High
- 8.00
- Volume
- 47
- Mudança diária
- 1.27%
- Mudança mensal
- -6.43%
- Mudança de 6 meses
- -6.43%
- Mudança anual
- -6.43%
21 setembro, domingo