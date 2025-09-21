CotaçõesSeções
Moedas / MLCI
Voltar para Ações

MLCI

8.00 USD 0.10 (1.27%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MLCI para hoje mudou para 1.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.73 e o mais alto foi 8.00.

Veja a dinâmica do par de moedas . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
Faixa diária
7.73 8.00
Faixa anual
7.65 8.74
Fechamento anterior
7.90
Open
7.90
Bid
8.00
Ask
8.30
Low
7.73
High
8.00
Volume
47
Mudança diária
1.27%
Mudança mensal
-6.43%
Mudança de 6 meses
-6.43%
Mudança anual
-6.43%
21 setembro, domingo