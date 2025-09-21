クォートセクション
通貨 / MLCI
MLCI

8.00 USD 0.10 (1.27%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MLCIの今日の為替レートは、1.27%変化しました。日中、通貨は1あたり7.73の安値と8.00の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
7.73 8.00
1年のレンジ
7.65 8.74
以前の終値
7.90
始値
7.90
買値
8.00
買値
8.30
安値
7.73
高値
8.00
出来高
47
1日の変化
1.27%
1ヶ月の変化
-6.43%
6ヶ月の変化
-6.43%
1年の変化
-6.43%
21 9月, 日曜日