MLCI
8.00 USD 0.10 (1.27%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MLCI hat sich für heute um 1.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.73 bis zu einem Hoch von 8.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
7.73 8.00
Jahresspanne
7.65 8.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.90
- Eröffnung
- 7.90
- Bid
- 8.00
- Ask
- 8.30
- Tief
- 7.73
- Hoch
- 8.00
- Volumen
- 47
- Tagesänderung
- 1.27%
- Monatsänderung
- -6.43%
- 6-Monatsänderung
- -6.43%
- Jahresänderung
- -6.43%
21 September, Sonntag