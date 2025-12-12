- Visão do mercado
MKLY: Mckinley Acquisition Corp
A taxa do MKLY para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.97 e o mais alto foi 9.97.
Veja a dinâmica do par de moedas Mckinley Acquisition Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MKLY hoje?
Hoje Mckinley Acquisition Corp (MKLY) está avaliado em 9.97. O instrumento é negociado dentro de 9.97 - 9.97, o fechamento de ontem foi 9.97, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MKLY em tempo real.
As ações de Mckinley Acquisition Corp pagam dividendos?
Atualmente Mckinley Acquisition Corp está avaliado em 9.97. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.71% e USD. Monitore os movimentos de MKLY no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MKLY?
Você pode comprar ações de Mckinley Acquisition Corp (MKLY) pelo preço atual 9.97. Ordens geralmente são executadas perto de 9.97 ou 10.27, enquanto 3 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MKLY no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MKLY?
Investir em Mckinley Acquisition Corp envolve considerar a faixa anual 9.85 - 10.05 e o preço atual 9.97. Muitos comparam 0.00% e 0.71% antes de enviar ordens em 9.97 ou 10.27. Estude as mudanças diárias de preço de MKLY no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Mckinley Acquisition Corp?
O maior preço de Mckinley Acquisition Corp (MKLY) no último ano foi 10.05. As ações oscilaram bastante dentro de 9.85 - 10.05, e a comparação com 9.97 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Mckinley Acquisition Corp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Mckinley Acquisition Corp?
O menor preço de Mckinley Acquisition Corp (MKLY) no ano foi 9.85. A comparação com o preço atual 9.97 e 9.85 - 10.05 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MKLY em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MKLY?
No passado Mckinley Acquisition Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 9.97 e 0.71% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 9.97
- Open
- 9.97
- Bid
- 9.97
- Ask
- 10.27
- Low
- 9.97
- High
- 9.97
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- 0.71%
- Mudança anual
- 0.71%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.