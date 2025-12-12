- Übersicht
MKLY: Mckinley Acquisition Corp
Der Wechselkurs von MKLY hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.97 bis zu einem Hoch von 9.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mckinley Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MKLY heute?
Die Aktie von Mckinley Acquisition Corp (MKLY) notiert heute bei 9.97. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.97 - 9.97 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 9.97 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von MKLY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MKLY Dividenden?
Mckinley Acquisition Corp wird derzeit mit 9.97 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.71% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MKLY zu verfolgen.
Wie kaufe ich MKLY-Aktien?
Sie können Aktien von Mckinley Acquisition Corp (MKLY) zum aktuellen Kurs von 9.97 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 9.97 oder 10.27 platziert, während 3 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MKLY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MKLY-Aktien?
Bei einer Investition in Mckinley Acquisition Corp müssen die jährliche Spanne 9.85 - 10.05 und der aktuelle Kurs 9.97 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.00% und 0.71%, bevor sie Orders zu 9.97 oder 10.27 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MKLY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Mckinley Acquisition Corp?
Der höchste Kurs von Mckinley Acquisition Corp (MKLY) im vergangenen Jahr lag bei 10.05. Innerhalb von 9.85 - 10.05 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 9.97 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Mckinley Acquisition Corp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Mckinley Acquisition Corp?
Der niedrigste Kurs von Mckinley Acquisition Corp (MKLY) im Laufe des Jahres betrug 9.85. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 9.97 und der Spanne 9.85 - 10.05 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MKLY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MKLY statt?
Mckinley Acquisition Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 9.97 und 0.71% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.97
- Eröffnung
- 9.97
- Bid
- 9.97
- Ask
- 10.27
- Tief
- 9.97
- Hoch
- 9.97
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 0.71%
- Jahresänderung
- 0.71%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh