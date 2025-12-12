クォートセクション
通貨 / MKLY
株に戻る

MKLY: マッキンリー・アクイジション

9.97 USD 0.00 (0.00%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

MKLYの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり9.97の安値と9.97の高値で取引されました。

マッキンリー・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

MKLY株の現在の価格は？

マッキンリー・アクイジションの株価は本日9.97です。9.97 - 9.97内で取引され、前日の終値は9.97、取引量は4に達しました。MKLYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

マッキンリー・アクイジションの株は配当を出しますか？

マッキンリー・アクイジションの現在の価格は9.97です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.71%やUSDにも注目します。MKLYの動きはライブチャートで確認できます。

MKLY株を買う方法は？

マッキンリー・アクイジションの株は現在9.97で購入可能です。注文は通常9.97または10.27付近で行われ、4や0.00%が市場の動きを示します。MKLYの最新情報はライブチャートで確認できます。

MKLY株に投資する方法は？

マッキンリー・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.85 - 10.05と現在の9.97を考慮します。注文は多くの場合9.97や10.27で行われる前に、0.00%や0.71%と比較されます。MKLYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

マッキンリー・アクイジションの株の最高値は？

マッキンリー・アクイジションの過去1年の最高値は10.05でした。9.85 - 10.05内で株価は大きく変動し、9.97と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。マッキンリー・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

マッキンリー・アクイジションの株の最低値は？

マッキンリー・アクイジション(MKLY)の年間最安値は9.85でした。現在の9.97や9.85 - 10.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MKLYの動きはライブチャートで確認できます。

MKLYの株式分割はいつ行われましたか？

マッキンリー・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、9.97、0.71%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
9.97 9.97
1年のレンジ
9.85 10.05
以前の終値
9.97
始値
9.97
買値
9.97
買値
10.27
安値
9.97
高値
9.97
出来高
4
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
0.00%
6ヶ月の変化
0.71%
1年の変化
0.71%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待