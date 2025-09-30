- Visão do mercado
ILLRW: Triller Group Inc.
A taxa do ILLRW para hoje mudou para 19.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0311 e o mais alto foi 0.0541.
Veja a dinâmica do par de moedas Triller Group Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ILLRW hoje?
Hoje Triller Group Inc. (ILLRW) está avaliado em 0.0541. O instrumento é negociado dentro de 19.69%, o fechamento de ontem foi 0.0452, e o volume de negociação atingiu 26. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ILLRW em tempo real.
As ações de Triller Group Inc. pagam dividendos?
Atualmente Triller Group Inc. está avaliado em 0.0541. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -78.36% e USD. Monitore os movimentos de ILLRW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ILLRW?
Você pode comprar ações de Triller Group Inc. (ILLRW) pelo preço atual 0.0541. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0541 ou 0.0571, enquanto 26 e 73.95% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ILLRW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ILLRW?
Investir em Triller Group Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0150 - 0.3500 e o preço atual 0.0541. Muitos comparam 68.54% e -50.82% antes de enviar ordens em 0.0541 ou 0.0571. Estude as mudanças diárias de preço de ILLRW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Triller Group Inc.?
O maior preço de Triller Group Inc. (ILLRW) no último ano foi 0.3500. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0150 - 0.3500, e a comparação com 0.0452 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Triller Group Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Triller Group Inc.?
O menor preço de Triller Group Inc. (ILLRW) no ano foi 0.0150. A comparação com o preço atual 0.0541 e 0.0150 - 0.3500 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ILLRW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ILLRW?
No passado Triller Group Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0452 e -78.36% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0452
- Open
- 0.0311
- Bid
- 0.0541
- Ask
- 0.0571
- Low
- 0.0311
- High
- 0.0541
- Volume
- 26
- Mudança diária
- 19.69%
- Mudança mensal
- 68.54%
- Mudança de 6 meses
- -50.82%
- Mudança anual
- -78.36%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4