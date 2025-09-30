- Übersicht
ILLRW: Triller Group Inc.
Der Wechselkurs von ILLRW hat sich für heute um 19.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0311 bis zu einem Hoch von 0.0541 gehandelt.
Verfolgen Sie die Triller Group Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ILLRW heute?
Die Aktie von Triller Group Inc. (ILLRW) notiert heute bei 0.0541. Sie wird innerhalb einer Spanne von 19.69% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0452 und das Handelsvolumen erreichte 26. Das Live-Chart von ILLRW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ILLRW Dividenden?
Triller Group Inc. wird derzeit mit 0.0541 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -78.36% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ILLRW zu verfolgen.
Wie kaufe ich ILLRW-Aktien?
Sie können Aktien von Triller Group Inc. (ILLRW) zum aktuellen Kurs von 0.0541 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0541 oder 0.0571 platziert, während 26 und 73.95% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ILLRW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ILLRW-Aktien?
Bei einer Investition in Triller Group Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0150 - 0.3500 und der aktuelle Kurs 0.0541 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 68.54% und -50.82%, bevor sie Orders zu 0.0541 oder 0.0571 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ILLRW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Triller Group Inc.?
Der höchste Kurs von Triller Group Inc. (ILLRW) im vergangenen Jahr lag bei 0.3500. Innerhalb von 0.0150 - 0.3500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0452 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Triller Group Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Triller Group Inc.?
Der niedrigste Kurs von Triller Group Inc. (ILLRW) im Laufe des Jahres betrug 0.0150. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0541 und der Spanne 0.0150 - 0.3500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ILLRW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ILLRW statt?
Triller Group Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0452 und -78.36% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0452
- Eröffnung
- 0.0311
- Bid
- 0.0541
- Ask
- 0.0571
- Tief
- 0.0311
- Hoch
- 0.0541
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- 19.69%
- Monatsänderung
- 68.54%
- 6-Monatsänderung
- -50.82%
- Jahresänderung
- -78.36%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4