ILLRW: Triller Group Inc.
Курс ILLRW за сегодня изменился на 17.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0311, а максимальная — 0.0532.
Следите за динамикой Triller Group Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ILLRW сегодня?
Triller Group Inc. (ILLRW) сегодня оценивается на уровне 0.0532. Инструмент торгуется в пределах 17.70%, вчерашнее закрытие составило 0.0452, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ILLRW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Triller Group Inc.?
Triller Group Inc. в настоящее время оценивается в 0.0532. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -78.72% и USD. Отслеживайте движения ILLRW на графике в реальном времени.
Как купить акции ILLRW?
Вы можете купить акции Triller Group Inc. (ILLRW) по текущей цене 0.0532. Ордера обычно размещаются около 0.0532 или 0.0562, тогда как 25 и 71.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ILLRW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ILLRW?
Инвестирование в Triller Group Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0150 - 0.3500 и текущей цены 0.0532. Многие сравнивают 65.73% и -51.64% перед размещением ордеров на 0.0532 или 0.0562. Изучайте ежедневные изменения цены ILLRW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Triller Group Inc.?
Самая высокая цена Triller Group Inc. (ILLRW) за последний год составила 0.3500. Акции заметно колебались в пределах 0.0150 - 0.3500, сравнение с 0.0452 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Triller Group Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Triller Group Inc.?
Самая низкая цена Triller Group Inc. (ILLRW) за год составила 0.0150. Сравнение с текущими 0.0532 и 0.0150 - 0.3500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ILLRW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ILLRW?
В прошлом Triller Group Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0452 и -78.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0452
- Open
- 0.0311
- Bid
- 0.0532
- Ask
- 0.0562
- Low
- 0.0311
- High
- 0.0532
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- 17.70%
- Месячное изменение
- 65.73%
- 6-месячное изменение
- -51.64%
- Годовое изменение
- -78.72%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%