ECC: Eagle Point Credit Company Inc

6.83 USD 0.09 (1.30%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ECC para hoje mudou para -1.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.82 e o mais alto foi 6.91.

Veja a dinâmica do par de moedas Eagle Point Credit Company Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ECC hoje?

Hoje Eagle Point Credit Company Inc (ECC) está avaliado em 6.83. O instrumento é negociado dentro de 6.82 - 6.91, o fechamento de ontem foi 6.92, e o volume de negociação atingiu 1027. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ECC em tempo real.

As ações de Eagle Point Credit Company Inc pagam dividendos?

Atualmente Eagle Point Credit Company Inc está avaliado em 6.83. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -29.00% e USD. Monitore os movimentos de ECC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ECC?

Você pode comprar ações de Eagle Point Credit Company Inc (ECC) pelo preço atual 6.83. Ordens geralmente são executadas perto de 6.83 ou 7.13, enquanto 1027 e -1.16% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ECC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ECC?

Investir em Eagle Point Credit Company Inc envolve considerar a faixa anual 6.34 - 9.81 e o preço atual 6.83. Muitos comparam 3.33% e -12.44% antes de enviar ordens em 6.83 ou 7.13. Estude as mudanças diárias de preço de ECC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Eagle Point Credit Co Inc.?

O maior preço de Eagle Point Credit Co Inc. (ECC) no último ano foi 9.81. As ações oscilaram bastante dentro de 6.34 - 9.81, e a comparação com 6.92 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Eagle Point Credit Company Inc no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Eagle Point Credit Co Inc.?

O menor preço de Eagle Point Credit Co Inc. (ECC) no ano foi 6.34. A comparação com o preço atual 6.83 e 6.34 - 9.81 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ECC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ECC?

No passado Eagle Point Credit Company Inc passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 6.92 e -29.00% após os eventos corporativos.

Faixa diária
6.82 6.91
Faixa anual
6.34 9.81
Fechamento anterior
6.92
Open
6.91
Bid
6.83
Ask
7.13
Low
6.82
High
6.91
Volume
1.027 K
Mudança diária
-1.30%
Mudança mensal
3.33%
Mudança de 6 meses
-12.44%
Mudança anual
-29.00%
04 outubro, sábado