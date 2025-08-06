KurseKategorien
Währungen / ECC
Zurück zum Aktien

ECC: Eagle Point Credit Company Inc

6.83 USD 0.09 (1.30%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ECC hat sich für heute um -1.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.82 bis zu einem Hoch von 6.91 gehandelt.

Verfolgen Sie die Eagle Point Credit Company Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ECC News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ECC heute?

Die Aktie von Eagle Point Credit Company Inc (ECC) notiert heute bei 6.83. Sie wird innerhalb einer Spanne von 6.82 - 6.91 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 6.92 und das Handelsvolumen erreichte 1027. Das Live-Chart von ECC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ECC Dividenden?

Eagle Point Credit Company Inc wird derzeit mit 6.83 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -29.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ECC zu verfolgen.

Wie kaufe ich ECC-Aktien?

Sie können Aktien von Eagle Point Credit Company Inc (ECC) zum aktuellen Kurs von 6.83 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 6.83 oder 7.13 platziert, während 1027 und -1.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ECC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ECC-Aktien?

Bei einer Investition in Eagle Point Credit Company Inc müssen die jährliche Spanne 6.34 - 9.81 und der aktuelle Kurs 6.83 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.33% und -12.44%, bevor sie Orders zu 6.83 oder 7.13 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ECC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Eagle Point Credit Co Inc.?

Der höchste Kurs von Eagle Point Credit Co Inc. (ECC) im vergangenen Jahr lag bei 9.81. Innerhalb von 6.34 - 9.81 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 6.92 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Eagle Point Credit Company Inc mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Eagle Point Credit Co Inc.?

Der niedrigste Kurs von Eagle Point Credit Co Inc. (ECC) im Laufe des Jahres betrug 6.34. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 6.83 und der Spanne 6.34 - 9.81 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ECC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ECC statt?

Eagle Point Credit Company Inc hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 6.92 und -29.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
6.82 6.91
Jahresspanne
6.34 9.81
Vorheriger Schlusskurs
6.92
Eröffnung
6.91
Bid
6.83
Ask
7.13
Tief
6.82
Hoch
6.91
Volumen
1.027 K
Tagesänderung
-1.30%
Monatsänderung
3.33%
6-Monatsänderung
-12.44%
Jahresänderung
-29.00%
04 Oktober, Samstag