CTBB: Qwest Corporation 6.5% Notes due 2056
20.62 USD 0.28 (1.34%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CTBB para hoje mudou para -1.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.60 e o mais alto foi 20.83.
Veja a dinâmica do par de moedas Qwest Corporation 6.5% Notes due 2056. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
20.60 20.83
Faixa anual
15.02 20.90
- Fechamento anterior
- 20.90
- Open
- 20.80
- Bid
- 20.62
- Ask
- 20.92
- Low
- 20.60
- High
- 20.83
- Volume
- 57
- Mudança diária
- -1.34%
- Mudança mensal
- 3.72%
- Mudança de 6 meses
- 24.67%
- Mudança anual
- 28.63%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh