Валюты / CTBB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CTBB: Qwest Corporation 6.5% Notes due 2056
20.72 USD 0.05 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CTBB за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.46, а максимальная — 20.74.
Следите за динамикой Qwest Corporation 6.5% Notes due 2056. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
20.46 20.74
Годовой диапазон
15.02 20.75
- Предыдущее закрытие
- 20.67
- Open
- 20.68
- Bid
- 20.72
- Ask
- 21.02
- Low
- 20.46
- High
- 20.74
- Объем
- 100
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- 4.23%
- 6-месячное изменение
- 25.27%
- Годовое изменение
- 29.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.