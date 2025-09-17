Курс CTBB за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.46, а максимальная — 20.74.

