CTBB: Qwest Corporation 6.5% Notes due 2056
20.59 USD 0.03 (0.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CTBB ha avuto una variazione del -0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.38 e ad un massimo di 20.75.
Segui le dinamiche di Qwest Corporation 6.5% Notes due 2056. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
20.38 20.75
Intervallo Annuale
15.02 20.90
- Chiusura Precedente
- 20.62
- Apertura
- 20.75
- Bid
- 20.59
- Ask
- 20.89
- Minimo
- 20.38
- Massimo
- 20.75
- Volume
- 40
- Variazione giornaliera
- -0.15%
- Variazione Mensile
- 3.57%
- Variazione Semestrale
- 24.49%
- Variazione Annuale
- 28.45%
21 settembre, domenica