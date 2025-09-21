QuotazioniSezioni
CTBB: Qwest Corporation 6.5% Notes due 2056

20.59 USD 0.03 (0.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CTBB ha avuto una variazione del -0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.38 e ad un massimo di 20.75.

Segui le dinamiche di Qwest Corporation 6.5% Notes due 2056. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
20.38 20.75
Intervallo Annuale
15.02 20.90
Chiusura Precedente
20.62
Apertura
20.75
Bid
20.59
Ask
20.89
Minimo
20.38
Massimo
20.75
Volume
40
Variazione giornaliera
-0.15%
Variazione Mensile
3.57%
Variazione Semestrale
24.49%
Variazione Annuale
28.45%
21 settembre, domenica