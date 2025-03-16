Moedas / CMSC
CMSC: CMS Energy Corporation 5.875% Junior Subordinated Notes due 207
24.3292 USD 0.0308 (0.13%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CMSC para hoje mudou para -0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.2745 e o mais alto foi 24.5299.
Veja a dinâmica do par de moedas CMS Energy Corporation 5.875% Junior Subordinated Notes due 207. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
24.2745 24.5299
Faixa anual
18.7900 25.0300
- Fechamento anterior
- 24.3600
- Open
- 24.4999
- Bid
- 24.3292
- Ask
- 24.3322
- Low
- 24.2745
- High
- 24.5299
- Volume
- 63
- Mudança diária
- -0.13%
- Mudança mensal
- 2.92%
- Mudança de 6 meses
- 8.61%
- Mudança anual
- -1.74%
