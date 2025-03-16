КотировкиРазделы
CMSC: CMS Energy Corporation 5.875% Junior Subordinated Notes due 207

24.3600 USD 0.0550 (0.23%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CMSC за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.3600, а максимальная — 24.4499.

Следите за динамикой CMS Energy Corporation 5.875% Junior Subordinated Notes due 207. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
24.3600 24.4499
Годовой диапазон
18.7900 25.0300
Предыдущее закрытие
24.3050
Open
24.4499
Bid
24.3600
Ask
24.3630
Low
24.3600
High
24.4499
Объем
59
Дневное изменение
0.23%
Месячное изменение
3.05%
6-месячное изменение
8.75%
Годовое изменение
-1.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.